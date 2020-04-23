Healthcare
April 23, 2020 / 5:41 AM / Updated 43 minutes ago

BRIEF-Wordline Q1 Revenue Up At EUR 574.8 Mln

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April 23 (Reuters) - WORDLINE:

* Q1 REVENUE AT EUR 574.8 MILLION, UP 2% ORGANICALLY

* CONSEQUENCES OF COVID-19 PANDEMIC EXPECTED TO LAST FOR WHOLE YEAR 2020, DUE TO EXCEPTIONAL SOCIAL AND ECONOMIC RESTRICTION MEASURES TAKEN BY GOVERNMENTS IN MOST OF THE GROUP’S KEY MARKETS

* SIGNIFICANT PROGRESS MADE TOWARDS CLOSING OF THE INGENICO ACQUISITION

* ON COVID-19: DURING Q2, WORLDLINE ANTICIPATES THAT ACTIVITIES WILL REMAIN SEVERELY RESTRICTED

* BACKLOG AT MARCH-END WAS EUR 3.9 BILLION

* GROUP EXPECTS A FULL YEAR 2020 FINANCIAL PERFORMANCE BROADLY IN LINE WITH 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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