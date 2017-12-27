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December 27, 2017 / 2:12 PM / in 2 hours

BRIEF-Workhorse To Spin-Off Surefly Unit Into Separate Publicly Traded Company

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Workhorse Group Inc:

* WORKHORSE SAYS ON DEC 26, CO ANNOUNCED PLANS TO SPIN-OFF SUREFLY, A UNINT OF CO, INTO SEPARATE PUBLICLY TRADED COMPANY - SEC FILING

* WORKHORSE GROUP SAYS INTENDS TO RETAIN PORTION OF OWNERSHIP OF SUREFLY FOLLOWING COMPLETION OF SPIN-OFF

* WORKHORSE GROUP INC - ON DECEMBER 26, 2017, CO ENTERED INTO A SECURITIES PURCHASE AGREEMENT WITH SEVERAL EXISTING INSTITUTIONAL INVESTORS

* WORKHORSE GROUP INC - PURSUANT TO SECURITIES PURCHASE AGREEMENT, CO ISSUED ORIGINAL ISSUE DISCOUNT SENIOR SECURED NOTES IN AMOUNT OF $5.75 MILLION

* WORKHORSE - SPIN-OFF INVESTORS HAVE RIGHT TO CONVERT NOTES INTO SERIES A PREFERRED STOCK OF SUREFLY AT PRE-MONEY VALUATION OF $33 MILLION Source: (bit.ly/2BXX2ry) Further company coverage:

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