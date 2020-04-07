Healthcare
April 7, 2020 / 6:45 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Workspace Group Says About 50% Of Rents Due At March-End Received To Date

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Workspace Group PLC:

* TRADING PROFIT FOR YEAR TO 31 MARCH 2020 EXPECTED TO BE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS.

* APPROXIMATELY 50 PER CENT. OF RENTS DUE AT END MARCH 2020 RECEIVED IN CASH TO DATE

* CUSTOMER DISCUSSIONS ON RENT DEFERRALS CONTINUING ON A CASE BY CASE BASIS.

* COST REDUCTION MEASURES IMPLEMENTED AND CAPITAL EXPENDITURE MINIMISED

* WORKSPACE GROUP - £96M IN UNDRAWN REVOLVING CREDIT FACILITIES, AND PRO FORMA LTV OF 21 PER CENT. AS AT 31 MARCH 2020,

* WORKSPACE GROUP - WILL CONSIDER ANY FINAL DIVIDEND PAYMENT IN CONTEXT OF FULL YEAR RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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