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January 22, 2018 / 10:35 PM / in 2 hours

BRIEF-World Acceptance Names Jim Wanserski Interim President And CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - World Acceptance Corp:

* WORLD ACCEPTANCE CORPORATION NAMES JIM WANSERSKI INTERIM PRESIDENT AND CEO

* WORLD ACCEPTANCE - BOARD HAS INITIATED SEARCH TO IDENTIFY A PERMANENT REPLACEMENT

* WORLD ACCEPTANCE- ‍WANSERSKI‘S HIRING FOLLOWS AGREEMENT BETWEEN JANET LEWIS MATRICCIANI & CO THAT HER ROLE AS PRESIDENT AND CEO TO END EFFECTIVE JAN 22​

* WORLD ACCEPTANCE - ‍WANSERSKI‘S HIRING ALSO FOLLOWS AGREEMENT BETWEEN JANET LEWIS MATRICCIANI & CO THAT SHE WOULD RESIGN AS BOARD MEMBER ON JAN 22​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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