BRIEF-World Wrestling Entertainment Q1 Earnings Per Share $0.18

World Wrestling Entertainment Inc:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.13 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY REVENUES REACHED $187.7 MILLION, WHICH WAS ON-PAR WITH Q1 2017
* QTRLY WWE NETWORK AVERAGE PAID SUBSCRIBERS INCREASED 5% TO 1.56 MILLION PAID SUBSCRIBERS
* FOR Q2 2018, COMPANY PROJECTS AVERAGE PAID SUBSCRIBERS OF APPROXIMATELY 1.77 MILLION
* RAISING ITS TARGET FOR 2018 ADJUSTED OIBDA TO AT LEAST $150 MILLION (EXCLUDING STOCK-BASED COMPENSATION EXPENSE) Source text for Eikon: Further company coverage: