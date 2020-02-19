BRIEF-Worldline FY Revenue 2.38 Billion Euros Up 6.9% Organically

Feb 19 (Reuters) - Worldline SA:
* REG-WORLDLINE SA: A VERY SOLID YEAR 2019
* FY OMDA: EUR 602 MILLION, 25.3% OF REVENUE, UP +240BP ON A COMPARABLE BASIS
* 2020 OBJECTIVES: STRONG AMBITION IN ORGANIC REVENUE GROWTH, PROFITABILITY AND CASH GENERATION
* END 2019 NET DEBT WAS EUR 641.3 MILLION, COMPARED TO EUR 35.0 MILLION AT END OF 2018
* CORONAVIRUS: SO FAR IS THAT POTENTIAL RISKS FOR WORLDLINE ARE VERY LIMITED
* CORONAVIRUS: INDIRECT TEMPORARY CONSEQUENCE OF A SLOWDOWN OF GLOBAL ECONOMY OR INTERNATIONAL TRAVELS IS CURRENTLY LIMITED AS WELL.
* CORONAVIRUS: IN TERMS OF POTENTIAL FINANCIAL IMPACT, IT IS REMINDED THAT REVENUE DERIVED IN ASIA PACIFIC REPRESENTS A VERY SMALL PART OF GROUP REVENUE IN 2019 AND THAT CONSEQUENTLY ANY FINANCIAL CONSEQUENCE ON GROUP OF A POTENTIAL SLOW-DOWN OF ASIAN ECONOMIES WILL BE LIMITED.
* GROUP FULLY CONFIRMS TOTAL OF CIRCA EUR 110 MILLION RUN RATE SYNERGIES EXPECTED WITH SIX PAYMENT SERVICES IN 2022, OF WHICH CIRCA 25% IN 2019 AND CIRCA 50% IN 2020
* DECIDED NOT TO DISTRIBUTE ANY DIVIDEND ON THE 2019 RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)