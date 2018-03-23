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March 23, 2018 / 9:40 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-WSE To Accept Boundary Conditions Regarding Sale Of Stake In Aquis In Case Of IPO

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Warsaw Stock Exchange:

* FOLLOWING NEGOTIATIONS IT RESOLVES TO ACCEPT BOUNDARY CONDITIONS REGARDING POTENTIAL SALE OF STAKE IN AQUIS EXCHANGE (AQUIS) IF Aquis DECIDES TO INITIATE THE IPO PROCESS

* SALE SUBJECT TO RECEVING REQUIRED APPROVALS ASSUMING THAT VALUE OF SALE OF SHARES HELD IN AQUIS NOT LOWER THAN GBP 11.5 MILLION

* WSE HOLDS 20.31% OF VOTES AND ECONOMIC RIGHTS IN AQUIS

* SAYS FINAL TRANSACTION VALUE TO DEPEND ON MARKET CONDITIONS

* INFORMED IN FEBRUARY ABOUT STARTING NEGOTIATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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