BRIEF-WSI Industries Board And Special Committee Reject DPW Holdings Demands

March 19 (Reuters) - Wsi Industries Inc:
* WSI INDUSTRIES BOARD AND SPECIAL COMMITTEE REJECT DPW HOLDINGS DEMANDS
* WSI INDUSTRIES INC - “DPW HAS NOT PROVIDED ANY INFORMATION THAT WOULD SUBSTANTIATE ITS ABILITY TO FUND THE TENDER OFFER”
* WSI INDUSTRIES-APPROVING DPW AS “INTERESTED SHAREHOLDER” UNDER BUSINESS COMBINATION PROVISIONS WOULD NOT BE IN “BEST INTERESTS” OF ALL SHAREHOLDERS
* WSI INDUSTRIES - BOARD SAID DPW HAS NOT MADE “A GOOD FAITH” PROPOSAL AS IT DOES NOT HAVE ADEQUATE CAPITAL TO FINANCE PROPOSED TENDER OFFER Source text for Eikon: Further company coverage: