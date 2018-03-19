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March 19, 2018 / 12:33 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-WSI Industries Board And Special Committee Reject DPW Holdings Demands

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Wsi Industries Inc:

* WSI INDUSTRIES BOARD AND SPECIAL COMMITTEE REJECT DPW HOLDINGS DEMANDS

* WSI INDUSTRIES INC - “DPW HAS NOT PROVIDED ANY INFORMATION THAT WOULD SUBSTANTIATE ITS ABILITY TO FUND THE TENDER OFFER”

* WSI INDUSTRIES-APPROVING DPW AS “INTERESTED SHAREHOLDER” UNDER BUSINESS COMBINATION PROVISIONS WOULD NOT BE IN “BEST INTERESTS” OF ALL SHAREHOLDERS​

* WSI INDUSTRIES - BOARD SAID DPW HAS NOT MADE “A GOOD FAITH” PROPOSAL AS IT DOES NOT HAVE ADEQUATE CAPITAL TO FINANCE PROPOSED TENDER OFFER Source text for Eikon: Further company coverage:

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