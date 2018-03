March 27 (Reuters) - WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG :

* DGAP-ADHOC: WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE AG: W&W AG SELLS WÜSTENROT BANK AG PFANDBRIEFBANK TO BKB

* ‍PARTIES HAVE AGREED TO KEEP PURCHASE PRICE CONFIDENTIAL​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)