BRIEF-Wuestenrot & Wuerttembergische FY Net Income After Taxes Up At EUR 249.1 Million

March 30 (Reuters) - WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG :
* WILL PROPOSE TO ANNUAL GENERAL MEETING THAT A DIVIDEND BE DECLARED IN AMOUNT OF EUR 0.65 PER SHARE, AS WAS CASE LAST YEAR.
* NET INCOME FOR YEAR AFTER TAXES ROSE BY 16% OVER PRIOR-YEAR PERIOD TO EUR 249.1 MILLION
* ESSENTIALLY STANDS BY ITS MEDIUM- TO LONG-TERM INCOME CORRIDOR OF EUR 220 TO 250 MILLION
* SHOULD CORONAVIRUS CRISIS LAST CONSIDERABLY LONGER, A DECLINE IN RESULTS CAN BE EXPECTED IN 2020.
* EFFECTS OF CORONAVIRUS PANDEMIC CONSEQUENCES ARE DIFFICULT TO ESTIMATE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)