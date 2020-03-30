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March 30, 2020 / 11:35 AM / in 32 minutes

BRIEF-Wuestenrot & Wuerttembergische FY Net Income After Taxes Up At EUR 249.1 Million

1 Min Read

March 30 (Reuters) - WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG :

* TOTAL DIVIDEND 0.65 EURPER SHARE

* WILL PROPOSE TO ANNUAL GENERAL MEETING THAT A DIVIDEND BE DECLARED IN AMOUNT OF EUR 0.65 PER SHARE, AS WAS CASE LAST YEAR.

* NET INCOME FOR YEAR AFTER TAXES ROSE BY 16% OVER PRIOR-YEAR PERIOD TO EUR 249.1 MILLION

* ESSENTIALLY STANDS BY ITS MEDIUM- TO LONG-TERM INCOME CORRIDOR OF EUR 220 TO 250 MILLION

* SHOULD CORONAVIRUS CRISIS LAST CONSIDERABLY LONGER, A DECLINE IN RESULTS CAN BE EXPECTED IN 2020.

* EFFECTS OF CORONAVIRUS PANDEMIC CONSEQUENCES ARE DIFFICULT TO ESTIMATE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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