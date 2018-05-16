FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 16, 2018 / 11:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Wyndham Worldwide Announces Expected Dividends For Two Post-Spin-Off Companies

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Wyndham Worldwide Corp:

* WYNDHAM WORLDWIDE ANNOUNCES EXPECTED DIVIDENDS FOR TWO POST-SPIN-OFF COMPANIES

* WYNDHAM WORLDWIDE CORP - EXPECTED QUARTERLY DIVIDENDS FOR TWO INDEPENDENT PUBLIC COS WILL RESULT FROM UPCOMING SPIN-OFF OF WYNDHAM HOTELS & RESORTS

* WYNDHAM WORLDWIDE CORP - EXPECTED DIVIDENDS ARE SUBJECT TO DECLARATION BY BOARDS OF DIRECTORS OF EACH COMPANY

* WYNDHAM WORLDWIDE CORP - WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. EXPECTS TO PAY A QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.25 PER SHARE

* WYNDHAM WORLDWIDE - WYNDHAM WORLDWIDE CORP, WHICH WILL BE RENAMED WYNDHAM DESTINATIONS, EXPECTS TO PAY QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.41/ SHARE

* WYNDHAM WORLDWIDE CORP - BOARDS OF BOTH COMPANIES ARE EXPECTED TO DECLARE RESPECTIVE DIVIDENDS IN NEAR FUTURE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.