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Market News
March 19, 2018 / 12:33 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Wyndham Worldwide Announces Filing Of Form 10 Registration Statement For Planned Spin-Off Of Its Hotel Group Segment

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Wyndham Worldwide Corp:

* WYNDHAM WORLDWIDE ANNOUNCES FILING OF FORM 10 REGISTRATION STATEMENT FOR PLANNED SPIN-OFF OF ITS HOTEL GROUP SEGMENT

* WYNDHAM WORLDWIDE CORP SAYS EXPECTS SPIN-OFF TRANSACTION TO BE TAX-FREE TO ITSELF AND SHAREHOLDERS

* WYNDHAM WORLDWIDE CORP SAYS SEPARATION WILL NOT REQUIRE SHAREHOLDER VOTE AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q2 OF 2018

* WYNDHAM WORLDWIDE CORP SAYS FOLLOWING CONSUMMATION OF SPIN-OFF, WYNDHAM WORLDWIDE IS EXPECTED TO BE KNOWN AS WYNDHAM DESTINATIONS INC Source text for Eikon: Further company coverage:

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