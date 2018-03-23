FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Funds News
March 23, 2018 / 10:46 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Wynn Family Limited Partnership Signs Stock Purchase Agreement With T. Rowe Price Associates In Capacity As Investment Advisor

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Wynn Resorts Ltd:

* STEPHEN WYNN-ON MARCH 22, WYNN FAMILY LIMITED PARTNERSHIP SIGNS STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH T. ROWE PRICE ASSOCIATES IN CAPACITY AS INVESTMENT ADVISOR

* STEPHEN WYNN SAYS PURSUANT TO STOCK PURCHASE AGREEMENT, WFLP AGREED TO SELL AGGREGATE OF 3.03 MILLION SHARES OF WYNN RESORTS COMMON STOCK AT $175/SHARE

* STEPHEN WYNN - ON MARCH 22, WFLP ENTERED INTO STOCK PURCHASE AGREEMENT WITH CERTAIN FUNDS MANAGED OR ADVISED BY CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT CO

* STEPHEN WYNN- PURSUANT TO AGREEMENT WITH CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT, WFLP AGREED TO SELL 5.0 MILLION SHARES OF WYNN RESORTS COMMON STOCK AT $175PER SHARE

* STEPHEN WYNN SAYS DISSOLVES STAKE IN WYNN RESORTS LTD AS OF MARCH 22 - SEC FILING Source text: (bit.ly/2GkBcA6) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.