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Market News
April 18, 2018 / 8:50 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Wynn Resorts Appoints Three New Independent Directors

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Wynn Resorts Ltd:

* WYNN RESORTS APPOINTS THREE NEW INDEPENDENT DIRECTORS

* WYNN RESORTS LTD - HAS EXPANDED ITS BOARD TO 11 MEMBERS

* WYNN RESORTS LTD - APPOINTMENT OF BETSY ATKINS, DEE DEE MYERS AND WENDY WEBB AS INDEPENDENT DIRECTORS, EFFECTIVE IMMEDIATELY

* WYNN RESORTS LTD - WYNN RESORTS BOARD NOW COMPRISES 36% WOMEN

* WYNN RESORTS LTD - CO IS SETTLING 6 YEARS OF LITIGATION WITH UNIVERSAL ENTERTAINMENT FOR $2.4 BILLION, AN EFFECTIVE REDEMPTION PRICE OF $78 PER SHARE

* WYNN RESORTS LTD - LAUNCH OF NEW EMPLOYEE BENEFITS, SUCH AS PAID PARENTAL LEAVE Source text for Eikon: Further company coverage:

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