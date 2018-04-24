FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 24, 2018 / 8:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Wynn Resorts Q1 Loss Per Share Of $1.99

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Wynn Resorts Ltd:

* Q1 GAAP LOSS PER SHARE $1.99

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.98 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* OPERATING REVENUES WERE $1.72 BILLION FOR Q1 OF 2018, AN INCREASE OF 20.5%

* RESULTS REFLECT COMPANY’S ADOPTION OF NEW REVENUE RECOGNITION STANDARD (“ASC 606”), EFFECTIVE JANUARY 1, 2018

* HAS APPROVED A CASH DIVIDEND OF $0.75 PER SHARE

* APPROVED A CASH DIVIDEND OF $0.75 PER SHARE, A 50% INCREASE IN QUARTERLY CASH DIVIDEND FROM LAST QUARTER

* CURRENTLY CONSTRUCTING WYNN BOSTON HARBOR, AN INTEGRATED RESORT IN EVERETT

* TOTAL PROJECT BUDGET OF WYNN BOSTON HARBOR, IS ESTIMATED TO BE ABOUT $2.5 BILLION

* Q1 REVENUE VIEW $1.75 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.