BRIEF-Wynn Resorts Says Reached Agreement To Purchase Land From Wynn Las Vegas For $336 Mln

Dec 14 (Reuters) - Wynn Resorts Ltd:
* WYNN RESORTS REACHES AGREEMENT TO PURCHASE LAND ACROSS FROM WYNN LAS VEGAS FOR FUTURE DEVELOPMENT
* HAS REACHED AN AGREEMENT TO PURCHASE APPROXIMATELY 38 ACRES OF LAND ON LAS VEGAS STRIP DIRECTLY ACROSS FROM WYNN LAS VEGAS
* WYNN RESORTS- AGREEMENT COMPLETES AN ASSEMBLY OF CONTIGUOUS REAL ESTATE OF ABOUT 280 ACRES
* AVERAGE COST OF FULL ASSEMBLY OF 280 ACRES IS LESS THAN $3 MILLION PER ACRE Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )