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Consumer Goods and Retail
March 20, 2018 / 7:34 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Wynnstay Group Says ‍Trading In First Four Months Of New Financial Year Encouraging​

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Wynnstay Group Plc:

* TRADING IN FIRST FOUR MONTHS OF NEW FINANCIAL YEAR HAS BEEN ENCOURAGING, WITH INCREASED DEMAND FOR MOST PRODUCTS​

* ‍SALES OF FERTILISER HAVE STARTED TO INCREASE AFTER TEMPERED AUTUMN DEMAND, AND WE EXPECT A BUSY TRADING PERIOD AHEAD OF SPRING MARKET​

* SAYS DEMAND FOR SPRING SEED IS ENCOURAGING, WITH MOST ORDERS ALREADY ON BOOKS FOR SEASON

* ‍IN SPECIALIST RETAIL DIVISION, COMPRISING AGRICULTURAL STORES BUSINESS, LIKE-FOR-LIKE SALES IN FIRST FOUR MONTHS OF NEW FINANCIAL YEAR WERE HIGHER

* OVER YEAR CO PLANS TO INVEST IN SEED FACILITY AT ASTLEY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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