Healthcare
April 2, 2020 / 4:23 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-X-FAB Withdraws FY 2020 Guidance Due To COVID-19

1 Min Read

April 2 (Reuters) - X FAB SILICON FOUNDRIES EV:

* X-FAB ANNOUNCES FIRST QUARTER REVENUES AND WITHDRAWS ITS FULL-YEAR GUIDANCE IN LIGHT OF THE COVID-19 PANDEMIC

* X-FAB CLOSED Q1 OF 2020 WITH REVENUES AMOUNTING TO USD 126.8 MILLION (PRELIMINARY), WITHIN GUIDANCE RANGE OF USD 125-132 MILLION

* Q1 2020 NOT IMPACTED BY THE COVID-19 PANDEMIC

* THROUGHOUT ENTIRE Q1, BOOKINGS TRENDED UPWARDS RECORDING A TOTAL OF USD 148.2 MILLION

* WITHDRAWAL OF FULL-YEAR GUIDANCE

* VISIBILITY ON HOW X-FAB’S BUSINESS WILL EVOLVE IN REMAINDER OF YEAR IS LOW

* IT CAN THEREFORE NO LONGER BE ENSURED THAT X-FAB WILL MEET FY GUIDANCE PROVIDED IN FEB THIS YEAR WITH ANTICIPATED REVENUE GROWTH OF 10% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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