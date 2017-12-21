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#Market News
December 21, 2017 / 10:52 PM / 2 days ago

BRIEF-Xbrane says expect to enter into agreement for out-licensing of Spherotide to China in Q1 2018​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Xbrane Biopharma Ab:

* REG-XBRANE BIOPHARMA INFORMS ABOUT ONGOING NEGOTIATIONS CONCERNING OUT-LICENSING OF SPHEROTIDE TO CHINA

* XBRANE IS IN DISCUSSIONS AND NEGOTIATIONS WITH POTENTIAL PARTNERS REGARDING OUT-LICENSING OF SPHEROTIDE AND XLUCANE​

* ‍FINAL NEGOTIATION FOR AGREEMENT TOOK PLACE DURING CHINESE PARTNER‘S VISIT IN SWEDEN AND IN ITALY IN DECEMBER​

* ‍ENTERING OF AGREEMENT IS EXPECTED TO TAKE PLACE DURING Q1 OF 2018​

* ONE OF THESE NEGOTIATIONS CONCERNS OUT-LICENSING OF RIGHTS TO SELL, MARKET SPHEROTIDE IN CHINA TO A LARGE CHINESE COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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