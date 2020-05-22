BRIEF-Xeris Pharmaceuticals Announces Positive Findings Mid-stage Study Of Its Developmental Glucagon

May 22 (Reuters) - Xeris Pharmaceuticals Inc:
* XERIS PHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE FINDINGS FROM THE OUTPATIENT PORTION OF A PHASE 2 PROOF-OF-CONCEPT STUDY OF ITS DEVELOPMENTAL READY-TO-USE (RTU) GLUCAGON IN PATIENTS AT RISK OF POSTPRANDIAL HYPOGLYCEMIA FOLLOWING BARIATRIC SURGERY
* XERIS PHARMACEUTICALS - REBOUND HYPOGLYCEMIA OBSERVED IN PLACEBO ARM WITH ORAL GLUCOSE TABLET USE
* XERIS PHARMACEUTICALS INC - NO REBOUND HYPOGLYCEMIA OBSERVED IN RTU GLUCAGON TREATMENT ARM Source text for Eikon: Further company coverage: