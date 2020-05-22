Healthcare
May 22, 2020 / 12:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Xeris Pharmaceuticals Announces Positive Findings Mid-stage Study Of Its Developmental Glucagon

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Xeris Pharmaceuticals Inc:

* XERIS PHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE FINDINGS FROM THE OUTPATIENT PORTION OF A PHASE 2 PROOF-OF-CONCEPT STUDY OF ITS DEVELOPMENTAL READY-TO-USE (RTU) GLUCAGON IN PATIENTS AT RISK OF POSTPRANDIAL HYPOGLYCEMIA FOLLOWING BARIATRIC SURGERY

* XERIS PHARMACEUTICALS - REBOUND HYPOGLYCEMIA OBSERVED IN PLACEBO ARM WITH ORAL GLUCOSE TABLET USE

* XERIS PHARMACEUTICALS INC - NO REBOUND HYPOGLYCEMIA OBSERVED IN RTU GLUCAGON TREATMENT ARM Source text for Eikon: Further company coverage:

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