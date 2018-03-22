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Consumer Goods and Retail
March 22, 2018 / 7:42 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Xeros Technology Group Says Acquired Gloves Inc.

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Xeros Technology Group Plc:

* ACQUIRED GLOVES INC. WHICH PROVIDES, CLEANING, INSPECTION, AND REPAIR SERVICES FOR FIREFIGHTER PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT

* SAYS ACQUIRED GLOVES INC FOR AN INITIAL CASH CONSIDERATION OF US$800,000

* GLOVES WAS ACQUIRED FOR AN INITIAL CASH CONSIDERATION OF US$800,000 WITH A FURTHER CONTINGENT CASH CONSIDERATION OF UP TO US$300,000

* INITIAL CONSIDERATION WAS FUNDED FROM GROUP’S EXISTING CASH RESOURCES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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