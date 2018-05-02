BRIEF-Xerox Reaches Agreement With Carl Icahn And Darwin Deason

May 1 (Reuters) - Xerox Corp:
* XEROX REACHES AGREEMENT WITH CARL ICAHN AND DARWIN DEASON
* SAYS XEROX SETTLES PENDING PROXY CONTEST AND LITIGATION; NO EFFECT ON PENDING CLAIMS AGAINST FUJIFILM
* JOHN VISENTIN TO BE NAMED VICE CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
* SAYS NEW BOARD TO MEET IMMEDIATELY TO DISCUSS STRATEGIC ALTERNATIVES
* SAYS KEITH COZZA OF ICAHN ENTERPRISES TO BE NAMED CHAIRMAN
* SAYS XEROX WILL APPOINT SIX NEW MEMBERS TO ITS BOARD OF DIRECTORS
* AGREEMENT WILL AUTOMATICALLY TERMINATE IF COURT DOES NOT ACT BEFORE 8:00 P.M. ET ON MAY 3, 2018
* SAYS JEFF JACOBSON WILL RESIGN AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF XEROX AND AS A MEMBER OF ITS BOARD OF DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage: