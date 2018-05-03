FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 3, 2018 / 12:53 AM / in 37 minutes

BRIEF-Xerox Reports Q1 EPS $0.08 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Xerox Corp:

* XEROX REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 REVENUE $2.435 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $2.41 BILLION

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.08 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.68

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.73 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NOT PROVIDING 2018 GUIDANCE DUE TO PENDING DIRECTOR APPOINTMENT, NOMINATION, SETTLEMENT AGREEMENT WITH CARL ICAHN,DARWIN DEASON, AMONG OTHERS

* XEROX-“IN NORMAL COURSE OF BUSINESS, ABSENT RECENT EVENTS,WOULD HAVE REAFFIRMED FY GUIDANCE ON REVENUE, ADJUSTED OPERATING MARGIN, CASH FLOW, ADJUSTED EPS” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.