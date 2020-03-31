BRIEF-Xiaomi Corp Posts Qtrly Adjusted Net Profit RMB 2,344.4 Million

March 31 (Reuters) - Xiaomi Corp:
* QTRLY ADJUSTED. NET PROFIT RMB 2,344.4 MILLION VERSUS RMB 1,853.2 MILLION
* QTRLY REVENUE RMB 56,469.7 MILLION VERSUS RMB 44,421.4 MILLION
* FY REVENUE FROM SMARTPHONES SEGMENT RMB122.1 BILLION, UP 7.3%
* PLAN TO INVEST RMB50.0 BILLION IN RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR 5G AND AIOT IN NEXT FIVE YEARS
* PRODUCTION CAPACITY HAS RECOVERED TO 80%-90% OF NORMAL LEVELS AS OF MARCH 31
* SEEN SMARTPHONE SHIPMENTS REBOUNDING QUICKLY IN LATE MARCH 2020
* WHILE OVERSEAS DEMAND WILL UNDOUBTEDLY BE AFFECTED BY COVID-19, PARTICULARLY IN Q2, BELIEVE OVERALL IMPACT CURRENTLY MANAGEABLE
* GROSS PROFIT MARGIN FROM SMARTPHONES SEGMENT INCREASED FROM 6.1% IN Q4 OF 2018 TO 7.8% IN Q4 OF 2019
* ADVERTISING BUSINESS COULD POTENTIALLY BE IMPACTED IF OUR ADVERTISING CUSTOMERS DECREASE THEIR BUDGETS
* USER TRAFFIC OF CONTENT DRIVEN SERVICES, SUCH AS VIDEO & ONLINE GAMES, RECORDED SOLID GROWTH AS PEOPLE SPENT LONGER PERIODS AT HOME Source text for Eikon: Further company coverage: