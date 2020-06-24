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June 24, 2020 / 3:38 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Xinjiang Lachapelle Fashion Says Notified That Court Ruled Naf Naf Sas Formally Entered Compulsory Liquidation

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Xinjiang LaChapelle Fashion Co Ltd :

* NOTIFIED THAT FRENCH LOCAL COURT RULED ON 19 JUNE THAT NAF NAF SAS FORMALLY ENTERED COMPULSORY LIQUIDATION

* COURT RULED PART OF NAF NAF’S ASSETS & LIABILITIES TO BE TRANSFERRED TO SY CORPORATE FRANCE FOR PRICE OF EUR8.2327 MILLION

* ACCORDING TO RULING, SY CORPORATE FRANCE HAS TAKEN OVER RELEVANT ASSETS AND DEBTS OF NAF NAF SAS ON 20 JUNE

* WHEN NAF NAF SAS’S REHABILITATION PROCEEDINGS BEGAN, CO NO LONGER HAD CONTROL OVER IT

* NAF NAF SAS LIQUIDATION WILL NOT ADVERSELY AFFECT GROUP’S EXISTING BUSINESS OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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