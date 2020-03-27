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March 27, 2020 / 3:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Xinjiang Xinxin Mining Industry Posts FY Revenue Was Rmb1,657.5 Million

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March 27 (Reuters) - Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd :

* FY REVENUE WAS RMB1,657.5 MILLION, A DECREASE OF 5.3%

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB27.4 MILLION VERSUS LOSS OF RMB54.2 MILLION

* SINCE JAN,CORONAVIRUS HAS IMPACT ON GROUP’S PRODUCTION OPERATIONS IN PERIOD SUBSEQUENT TO BALANCE SHEET DATE

* IMPACT OF COVID-19 OUTBREAK ON GROUP IN JANUARY 2020 WAS MAINLY ON GROUP’S PRODUCTION OF RAW MATERIALS

* COVID-19 OUTBREAK WILL NOT HAVE MATERIAL IMPACT ON OPERATIONS OF GROUP

* EXPECTS CONSUMPTION VOLUME OF NICKEL CATHODE & COPPER CATHODE IN DOMESTIC NON-FERROUS METAL MARKET TO INCREASE IN 2020 Further company coverage:

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