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July 6, 2020 / 2:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Xinjiang Xinxin Mining Industry Updates On Judgments On Claims Brought Against Shaanxi Mingtai

1 Min Read

July 6 (Reuters) - Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd :

* XINJIANG XINXIN MINING INDUSTRY UPDATES ON COURT JUDGMENTS IN RELATION TO CLAIMS BROUGHT AGAINST SHAANXI MINGTAI BY XI AN INVESTMENT

* NOTIFIED THAT SHAANXI COURT HANDED DOWN 2 RE-TRIAL SECOND-INSTANCE JUDGMENTS FOR XI AN INVESTMENT’S APPEALS

* APPEALS IN RELATION TO 2 LOANS WITH AGGREGATE PRINCIPAL LOAN AMOUNT OF RMB130 MILLION

* PURSUANT TO 2 RE-TRIAL SECOND INSTANCE JUDGMENTS, APPEALS FILED BY XI AN INVESTMENT ARE DISMISSED WITH COST Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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