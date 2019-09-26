Switzerland Market Report
September 26, 2019 / 8:14 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Xoma Acquires Royalty Interest Position In Six Clinical-Stage Assets

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - XOMA Corp:

* XOMA ACQUIRES ROYALTY INTEREST POSITION IN SIX CLINICAL-STAGE ASSETS

* XOMA CORP - ACQUIRED A ROYALTY INTEREST IN SIX CLINICAL-STAGE ASSETS TARGETING ADENOSINE PATHWAY FOR $10.0 MILLION FROM PALOBIOFARMA S.L.

* XOMA CORP - WILL RECEIVE LOW SINGLE-DIGIT ROYALTIES ON FUTURE SALES OF THESE SIX ADENOSINE RECEPTOR ASSETS

* XOMA - CO HAS ACQUIRED A ROYALTY INTEREST IN NIR178, THAT IS BEING DEVELOPED BY NOVARTIS AS A NOVEL CHECKPOINT INHIBITOR FOR TREATMENT OF SOLID TUMORS Source text for Eikon: Further company coverage:

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