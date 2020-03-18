Healthcare
March 18, 2020 / 4:34 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Xtep International Posts FY Revenue Rmb8,182.7 Million

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Xtep International Holdings Ltd :

* XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD- FY REVENUE RMB8,182.7 MILLION VERSUS RMB6,383.2 MILLION

* XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD- FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB727.7 MILLION VERSUS RMB656.5 MILLION

* XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD - RECOMMENDS A FINAL DIVIDEND OF HK7.5 CENTS PER SHARE

* XTEP INTERNATIONAL - NOT PRACTICABLE TO PROVIDE QUANTITATIVE ESTIMATE OF POTENTIAL IMPACT OF COVID-19 ON FINANCIAL STATEMENTS AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below