Healthcare
February 18, 2020 / 6:00 AM / Updated 8 minutes ago

BRIEF-Xtep International Updates On Operations Amid Outbreak Of Coronavirus

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - Xtep International Holdings Ltd :

* OPERATIONAL UPDATE AMID RECENT OUTBREAK OF CORONAVIRUS DISEASE IN MAINLAND CHINA

* EXPECTS THAT CORONAVIRUS OUTBREAK WILL ADVERSELY AFFECT GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE IN FIRST HALF OF 2020

* XTEP’S BRANDED OFFLINE STORES, IN-HOUSE PRODUCTION FACILITIES & OFFICES PARTIALLY RESUMED OPERATIONS SINCE 10 FEB

* RECOVERY EXPECTED IN SECOND HALF OF 2020

* PART OF IN-HOUSE PRODUCTIONS ARE STILL SUFFERING INTERRUPTIONS AS EMPLOYEES ARE UNABLE TO RETURN TO FACTORIES

* EXPECTS INTERRUPTED PRODUCTION LINES AND OFFLINE STORES WILL RESUME NORMAL OPERATIONS BY END FEB Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below