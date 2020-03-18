Healthcare
March 18, 2020 / 6:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Xvivo Perfusion Updates On Covid-19 Effect On Xvivo Perfusion

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Xvivo Perfusion AB:

* THE COVID-19 EFFECT ON XVIVO PERFUSION

* XVIVO PERFUSION SEES A DECLINE IN DEMAND FOR TRANSPLANT PRODUCTS DUE TO COVID-19 EPIDEMIC FOR AT LEAST NEXT QUARTER BUT SEES NO LONG-TERM IMPACT ON DEMAND

* PLANNED START OF CLINICAL TRIALS IN EUROPE HAS BEEN DELAYED

* AN ACTION PROGRAM IS NOW BEING IMPLEMENTED TO REDUCE EXPENDITURE

* COMPANY ESTIMATES THAT SALES DURING Q1 WILL BE APPROXIMATELY 15 PERCENT LESS THAN LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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