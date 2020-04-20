BRIEF-Yancoal Australia Posts Qtrly Saleable Coal Production Of 13.3Mt

April 20 (Reuters) - Yancoal Australia Ltd:
* QTRLY 13.3MT SALEABLE COAL PRODUCTION, UP 2% FROM 1Q 2019
* OUTLOOK FOR THERMAL COAL DEMAND AND PRICING OVER REMAINDER OF 2020 IS INCREASINGLY UNCERTAIN
* ALL MINES CONTINUE TO OPERATE WITH NO MATERIAL PRODUCTION IMPACT SO FAR
* WILL BE INCIDENTAL OPERATING COSTS INCURRED RESPONDING TO PANDEMIC
* AT DEC 31, 2019, CO HAD CASH AND CASH EQUIVALENTS OF $962 MILLION, AND UNDRAWN DEBT FACILITIES
* CAPEX CONTINGENCY MEASURES UNDER CONSIDERATION Source text for Eikon: Further company coverage: