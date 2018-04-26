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April 26, 2018 / 8:41 AM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-Yes Bank Says Divergence In Net NPA As On March 31, 2017 At 48.19 Bln Rupees

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Yes Bank Ltd:

* SAYS APPROVED RE-APPOINTMENT OF RANA KAPOOR AS MANAGING DIRECTOR & CEO

* EXPOSURES OF INR 2.80 BILLION TO ACCOUNTS WITH DEBT BETWEEN INR 20 BILLION-50 BILLION WHERE BANK EXPECTS DELAY IN IMPLEMENTATION OF RESOLUTION PLAN

* SAYS BANK PLANS TO INCREASE PCR TO MORE THAN 60 PCT BY SEPT 2018

* SAYS DIVERGENCE IN NET NPA AS ON MARCH 31, 2017 AT 48.19 BLN RUPEES

* SAYS DIVERGENCE IN PROVISIONING AS ON MARCH 31, 2017 AT 15.36 BLN RUPEES

* ADJUSTED NET PAT FOR YEAR ENDED MARCH 31, 2017 AFTER TAKING INTO ACCOUNT DIVERGENCE IN PROVISIONING WAS 23.16 BLN RUPEES Source text - bit.ly/2qZQnFd Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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