Chinese Labor Unrest
March 31, 2020 / 12:26 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Yida China Holdings Posts FY Profit Attributable RMB 450.2 Million

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March 31 (Reuters) - Yida China Holdings Ltd:

* YIDA CHINA HOLDINGS LTD- FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB 450.2 MILLION VERSUS RMB 833.9 MILLION

* YIDA CHINA HOLDINGS LTD- FY REVENUE RMB 6.08 BILLION VERSUS RMB 7.36 BILLION

* YIDA CHINA HOLDINGS LTD- COVID-19 OUTBREAK WOULD POSSIBLY AFFECT SALES OF PROPERTIES AND SIGNING OF NEW CONTRACTS FOR RENTAL

* YIDA CHINA HOLDINGS LTD- FAIR VALUE OF INVESTMENT PROPERTIES MAY ALSO BE AFFECTED IN FUTURE DUE TO COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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