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April 26, 2018 / 12:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Yingli Green Energy Says Substantial Doubt Exists As To Co's Ability To Continue As Going Concern

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Yingli Green Energy Holding Co Ltd :

* YINGLI GREEN ENERGY REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* QTRLY NET LOSS PER AMERICAN DEPOSITARY SHARE RMB27.1 (US$4.2)

* QTRLY ADJUSTED LOSS PER ADS RMB15.8 (US$2.4)

* QTRLY TOTAL PHOTOVOLTAIC (“PV”) MODULE SHIPMENTS WERE 837.9 MW, REPRESENTING AN INCREASE OF 40% VERSUS Q3 OF 2017

* YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO - GIVEN COMPANY’S FINANCIAL POSITION, SUBSTANTIAL DOUBT EXISTS AS TO CO’S ABILITY TO CONTINUE AS GOING CONCERN

* YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO - CO AND SUBSIDIARIES ARE CURRENTLY EXPLORING VARIETY OF MEASURES TO MAINTAIN, IMPROVE LIQUIDITY AND FINANCIAL POSITION

* Q4 REVENUE RMB 2.273 BILLION VERSUS RMB 1.679 BILLION IN Q3 Source text for Eikon: Further company coverage:

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