BRIEF-Ymagis FY Net Result Group Share Swings to Profit of 0.8 Million Euros

March 16 (Reuters) - YMAGIS SA:
* GROUP CONFIRMS OUTLOOK OF PERFORM PLAN AFTER REACHING TARGETS SET FOR 2017
* FY EBITDA EUR 42.5 MILLION VERSUS EUR 48.0 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 0.8 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 11.6 MILLION YEAR AGO
* YMAGIS IS ALSO PREPARING LAUNCH OF A PIONEERING VIRTUAL REALITY OFFER IN 2018 ON ITS OWN AND IN PARTNERSHIP WITH CINEMA EXHIBITORS
* CONFIRMS TARGETS FOR ITS PERFORM PLAN FOR 2020 Source text : bit.ly/2G2xQBo Further company coverage: (Gdynia Newsroom)