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January 15, 2018 / 4:59 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-YNAP FY Prelim. Net Revenues At EUR 2.1 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA:

* YNAP SAYS FY PRELIM NET REVENUES AT EUR 2.1 BILLION VERSUS THOMSON REUTERS ESTIMATE OF EUR 2.10 BILLION

* YNAP SAYS FY PRELIM NET REVENUE REPORTED GROWTH 11.8 PERCENT, ORGANIC GROWTH 16.9 PERCENT

* YNAP SAYS FY PRELIM AVERAGE ORDER VALUE OF EUR 328 VERSUS EUR 334 YEAR AGO

* YNAP SAYS FY PRELIM ORDERS OF 9.5 MILLION VERSUS 8.4 MILLION YEAR AGO

* YNAP CEO FEDERICO MARCHETTI SAYS PRODUCT AVAILABILITY FOR THE OUTNET FULLY RESTORED AFTER MIGRATION ISSUES AT LOGISTICS CENTRES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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