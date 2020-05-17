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May 17, 2020 / 11:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Yoma Strategic Says Digital Money Myanmar & Ant Financial Sign A Strategic Partnership

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Yoma Strategic Holdings Ltd:

* DIGITAL MONEY MYANMAR & ANT FINANCIAL SERVICES GROUP ANNOUNCE A STRATEGIC PARTNERSHIP

* AS PART OF PARTNERSHIP, ANT GROUP PLANS TO INVEST US$73.5 MILLION IN WAVE MONEY

* PARTNERSHIP TO PROMOTE FINANCIAL INCLUSION FOR UNBANKED AND UNDERBANKED COMMUNITIES IN MYANMAR

* YOMA STRATEGIC WILL HOLD 29.5% & YOMA BANK TO HOLD 3.4% IN WAVE MONEY AFTER COMPLETION OF TRANSACTION

* ANT GROUP STAKE IN WAVE MONEY WILL COME BY WAY OF A NEW SHARE ISSUANCE, SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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