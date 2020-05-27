Healthcare
May 27, 2020 / 5:12 AM / in 3 hours

BRIEF-Ypsomed FY Net Profit Down At CHF 11.5 Mln

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Ypsomed Holding AG:

* FY SALES OF CHF 393.9 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 453.8 MILLION)

* FY EBIT AMOUNTS TO CHF 9.3 MILLION

* FOR FINANCIAL YEAR 2020/21, YPSOMED EXPECTS A GROWTH IN TURNOVER AND AN INCREASE IN PROFITABILITY.

* FY NET PROFIT AMOUNTS TO CHF 11.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 60.1 MILLION)

* COMPANY STILL CONSIDERS A MEDIUM-TERM EBIT TARGET OF CHF 100 MILLION TO BE ACHIEVABLE.

* OPERATING RESULT FOR FINANCIAL YEAR 2019/20 AMOUNTS TO CHF 9.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 73.3 MILLION).

* TO PROPOSE TO AGM THAT APPROXIMATELY CHF 2.5 MILLION BE DISTRIBUTED IN DIVIDENDS

* SHAREHOLDERS WILL BE PAID CHF 0.20 PER REGISTERED SHARE FOR 2019/20 FINANCIAL YEAR (PREVIOUS YEAR: CHF 0.55) Source text: bit.ly/2AfOmg4 Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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