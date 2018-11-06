Switzerland Market Report
November 6, 2018 / 6:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ypsomed Holding H1 Operating Result Amounts To CHF 68.4 Mln

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - Ypsomed Holding AG:

* H1 OPERATING RESULT (EBIT) AMOUNTS TO CHF 68.4 MILLION

* INCREASED SALES BY CHF 45.3 MILLION IN FIRST HALF YEAR OF 2018/19

* H1 CONSOLIDATED TOTAL TURNOVER OF CHF 258.7 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 213.4 MILLION)

* H1 NET PROFIT AMOUNTS TO CHF 56.1 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 23.4 MILLION)

* EXPECTS A SLIGHTLY HIGHER EBIT OF CHF 23 MILLION

* IN 2018/19 FINANCIAL YEAR, SALES WILL BE IN SAME ORDER OF MAGNITUDE AS IN FINANCIAL YEAR 2017/18

* FOR OPERATING BUSINESS, YPSOMED EXPECTS A SLIGHTLY HIGHER EBIT OF CHF 23 MILLION FOR 2018/19 Source text - bit.ly/2D5u08P Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.