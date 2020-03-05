BRIEF-Yuexiu REIT Expects Financial Results For H1 Will Be Impacted

March 5 (Reuters) - Yuexiu Real Estate Investment Trust :
* UPDATE IN RELATION TO COVID-19
* EXPECTS THAT FINANCIAL RESULTS OF YUEXIU REIT FOR FIRST HALF OF 2020 WILL BE ADVERSELY IMPACTED
* ESTIMATED TOTAL RENTAL CONCESSIONS FOR ALL PROPERTIES HELD WILL BE RMB90.0 MILLION
* OCCUPANCY RATE OF ASCOTT IFC GUANGZHOU, EXPECTED TO REMAIN STEADY, BUT SLIGHTLY BELOW TARGET
* EXPECTED THAT BUSINESS ENVIRONMENT IN PRC WILL REMAIN SOFT IN NEAR TERM UNTIL SPREAD OF COVID-19 IS EFFECTUALLY CONTAINED
* ALL TENANTS OF STARRY VICTORIA SHOPPING CENTRE IN WUHAN WILL BE OFFERED A WAIVER OF TWO-MONTH’S RENT
* IMPLEMENTED MORE STRINGENT COST CONTROL MEASURES TO OPTIMISE COST SAVINGS FOR HOTEL BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)