BRIEF-Yum China Holdings Q1 Earnings Per Share $0.72

Yum China Holdings Inc:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY SAME-STORE SALES GREW 3%
* QTRLY SAME-STORE SALES INCREASE OF 5% AT KFC, A 5% DECREASE AT PIZZA HUT, EXCLUDING F/X
* AS OF MARCH 31, 2018, KFC LOYALTY PROGRAM HAD MORE THAN 120 MILLION MEMBERS AND PIZZA HUT LOYALTY PROGRAM HAD OVER 40 MILLION MEMBERS
* MOBILE PAYMENT ACCOUNTED FOR APPROXIMATELY 56% OF COMPANY SALES IN Q1 OF 2018, AS COMPARED TO 31% IN PRIOR YEAR PERIOD
* OPENED 203 NEW RESTAURANTS AND REMODELED 125 RESTAURANTS IN Q1 OF 2018
* DELIVERY CONTRIBUTED TO 16% OF COMPANY SALES IN Q1 OF 2018, AN INCREASE OF 3 PERCENTAGE POINTS YEAR OVER YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: