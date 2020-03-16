Healthcare
March 16, 2020 / 2:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Yusei Holdings Says Group Has Successfully Passed Accreditation Assessment Of Tesla Inc.

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Yusei Holdings Ltd:

* GROUP HAS SUCCESSFULLY PASSED ACCREDITATION ASSESSMENT OF TESLA INC.

* NEW TESLA BUSINESS EXPECTED TO BRING ADDITIONAL ANNUAL REVENUE OF ABOUT RMB 50 MLN TO GROUP

* GROUP’S FACTORIES IN PRC HAVE GRADUALLY RESUMED PRODUCTION FROM MID-FEBRUARY 2020

* BECOMES APPROVED SECONDARY SUPPLIER OF TESLA IN CHINA QUALIFIED FOR SUPPLYING PARTS AND COMPONENTS

* ALTHOUGH SOME ORDERS MAY BE DELAYED IN DELIVERY, GROUP CAN STILL MEET NEW DEMANDS FOR ORDERS FROM TESLA

* EXPECTS GROUP CAN STILL MEET NEW DEMANDS FOR ORDERS FROM TESLA UNDER CURRENT PRODUCTION CAPACITY

* BECOMES APPROVED SECONDARY SUPPLIER OF PARTS FOR TESLA’S ELECTRIC VEHICLE PRODUCTION BASES LOCATED IN PRC AND GERMANY Source text for Eikon: Further company coverage:

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