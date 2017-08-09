FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
7 days ago
BRIEF-Zamano confirms intention to wind down existing business lines
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
Technology
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 9, 2017 / 6:31 AM / 7 days ago

BRIEF-Zamano confirms intention to wind down existing business lines

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - ZAMANO PLC

* Potential Disposal

* WIND DOWN OF BUSINESS LINES WOULD MOST EFFECTIVELY BE COMPLETED BY A SALE OF REMAINING OPERATING BUSINESS AND ASSETS COMPRISING PSMS BUSINESS

* COMPANY IS IN DISCUSSIONS WITH A NUMBER OF PARTIES, AND BOARD BELIEVES IT IS CLOSE TO EXECUTING A TRANSACTION WITH A PREFERRED PARTY.

* ANY TRANSACTION IF IT PROCEEDS WILL BE FOR A NOMINAL CONSIDERATION

* WILL BE REQUIRED TO MAKE CASH CONTRIBUTION TO BUSINESS TO PROVIDE WITH ADEQUATE WORKING CAPITAL,IN RESPECT OF POTENTIAL LIABILITIES AFTER SALE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.