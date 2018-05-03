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May 3, 2018 / 8:25 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Zayo Group Holdings Inc - To Advance Evaluation Of REIT Conversion

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Zayo Group Holdings Inc:

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC - ZAYO TO ADVANCE EVALUATION OF REIT CONVERSION

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC - LIKELY ZAYO WILL HAVE ALTERNATIVES THAT WOULD ENABLE REIT CONVERSION, HAS BEGUN NEXT PHASE OF EVALUATION AND PREPARATION

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC - COMPLETION OF ANALYSIS PHASE LEADS TO ENGAGEMENT WITH IRS AND CONVERSION PREPARATION

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC - BEGUN TO EXECUTE ORGANIZATIONAL CHANGES THAT ARE REQUIRED TO OPERATE AS A REIT Source text for Eikon: Further company coverage:

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