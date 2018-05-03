FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 3, 2018 / 11:00 PM / Updated an hour ago

BRIEF-ZCL Composites Reports Q1 EPS C$0.02

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - ZCL Composites Inc:

* ZCL COMPOSITES REPORTS Q1 2018 FINANCIAL RESULTS & SPECIAL DIVIDEND

* Q1 REVENUE C$31.9 MILLION VERSUS C$31.7 MILLION

* QTRLY BACKLOG WAS $44.9 MILLION AS AT MARCH 31, 2018, DOWN $5.9 MILLION OR 12%, FROM $50.8 MILLION A YEAR EARLIER

* SPECIAL DIVIDEND OF $0.40 PER SHARE TO BE PAID ON JUNE 15, 2018 TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON MAY 31, 2018

* PROVIDING AN UPDATE ON A RECENTLY COMPLETED CONFIDENTIAL REVIEW OF VARIOUS VALUE MAXIMIZING STRATEGIES FOR COMPANY

* ALTHOUGH CEO SUCCESSION PROCESS IS PROGRESSING WELL, IT HAS BEEN DELAYED BY STRATEGIC OPTIONS REVIEW

* EXPECT IMPROVED RESULTS IN Q2 COMPARED WITH Q1 OF 2018

* FOR THE FULL YEAR OF 2018 EXPECT REVENUE TO INCREASE FROM THE MODEST GROWTH LEVELS ACHIEVED IN 2017

* TO ENSURE A SMOOTH TRANSITION, CURRENT PRESIDENT AND CEO, RON BACHMEIER WILL REMAIN IN ROLE UNTIL JUNE 30, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.