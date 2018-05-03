BRIEF-ZCL Composites Reports Q1 EPS C$0.02

May 3 (Reuters) - ZCL Composites Inc:
* ZCL COMPOSITES REPORTS Q1 2018 FINANCIAL RESULTS & SPECIAL DIVIDEND
* QTRLY BACKLOG WAS $44.9 MILLION AS AT MARCH 31, 2018, DOWN $5.9 MILLION OR 12%, FROM $50.8 MILLION A YEAR EARLIER
* SPECIAL DIVIDEND OF $0.40 PER SHARE TO BE PAID ON JUNE 15, 2018 TO SHAREHOLDERS OF RECORD ON MAY 31, 2018
* PROVIDING AN UPDATE ON A RECENTLY COMPLETED CONFIDENTIAL REVIEW OF VARIOUS VALUE MAXIMIZING STRATEGIES FOR COMPANY
* ALTHOUGH CEO SUCCESSION PROCESS IS PROGRESSING WELL, IT HAS BEEN DELAYED BY STRATEGIC OPTIONS REVIEW
* FOR THE FULL YEAR OF 2018 EXPECT REVENUE TO INCREASE FROM THE MODEST GROWTH LEVELS ACHIEVED IN 2017
* TO ENSURE A SMOOTH TRANSITION, CURRENT PRESIDENT AND CEO, RON BACHMEIER WILL REMAIN IN ROLE UNTIL JUNE 30, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: