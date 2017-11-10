FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Zeal Network 9-mth ‍EBIT of EUR 12.5million
Sections
Featured
Behind Monsanto's weed-killer crisis
Special Report
Reuters Investigates
Behind Monsanto's weed-killer crisis
OPEC opens door to U.S.-Asia trade for battered crude shippers
Commodities
OPEC opens door to U.S.-Asia trade for battered crude shippers
Google supports U.S. efforts to disclose buyers of political ads
Technology
Google supports U.S. efforts to disclose buyers of political ads
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
November 10, 2017 / 6:36 AM / in 28 minutes

BRIEF-Zeal Network 9-mth ‍EBIT of EUR 12.5million

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 10 (Reuters) - ZEAL NETWORK:

* DGAP-NEWS: ZEAL NETWORK SE: NEW COUNTRIES, PRODUCTS AND CUSTOMERS: A BRIGHT FUTURE FOR ZEAL AS Q3 RESULTS MATCH GUIDANCE

* ‍EBIT OF EUR12.5MILLION FOR FIRST NINE MONTHS OF YEAR (2016: EUR23.3MILLION)​

* ‍BILLINGS FOR FIRST NINE MONTHS OF YEAR WERE STABLE AT EUR201.7MILLION (2016: EUR204.1 MILLION)​

* ‍STRATEGIC OUTLOOK UNCHANGED​

* ‍CONFIRMS ITS INTENTION TO PAY A TOTAL DIVIDEND OF AT LEAST EUR1.00 PER SHARE​

* 9MTH ‍TOTAL OPERATING PERFORMANCE (TOP) SHOWED A SLIGHT DECREASE OF 3.6% TO EUR97.6MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.