BRIEF-Zealand Pharma: Positive Results From First Phase 3 Trial For Treatment Of Severe Hypoglycemia

March 20 (Reuters) - ZEALAND PHARMA A/S:
* REG-ZEALAND PHARMA’S FIRST PHASE 3 TRIAL WITH DASIGLUCAGON FOR TREATMENT OF SEVERE HYPOGLYCEMIA SUCCESSFULLY MEETS ITS PRIMARY OBJECTIVE
* RESULTS CONFIRM DASIGLUCAGON’S SAFETY PROFILE WITH NO TREATMENT-INDUCED OR TREATMENT-BOOSTED ANTI-DRUG ANTIBODIES
* ADDITIONAL RESULTS FROM THIS PHASE 3 TRIAL WILL BE AVAILABLE IN Q2 2018
* RESULTS FROM PIVOTAL PHASE 3 EFFICACY TRIAL ARE EXPECTED IN H2 2018. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)