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March 20, 2018 / 1:00 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Zealand Pharma: Positive Results From First Phase 3 Trial For Treatment Of Severe Hypoglycemia

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - ZEALAND PHARMA A/S:

* REG-ZEALAND PHARMA’S FIRST PHASE 3 TRIAL WITH DASIGLUCAGON FOR TREATMENT OF SEVERE HYPOGLYCEMIA SUCCESSFULLY MEETS ITS PRIMARY OBJECTIVE

* ‍RESULTS CONFIRM DASIGLUCAGON’S SAFETY PROFILE WITH NO TREATMENT-INDUCED OR TREATMENT-BOOSTED ANTI-DRUG ANTIBODIES​

* ‍ADDITIONAL RESULTS FROM THIS PHASE 3 TRIAL WILL BE AVAILABLE IN Q2 2018​

* ‍ADDITIONAL RESULTS FROM TRIAL ARE EXPECTED IN Q2 2018​

* ‍RESULTS FROM PIVOTAL PHASE 3 EFFICACY TRIAL ARE EXPECTED IN H2 2018.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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