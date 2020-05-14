Healthcare
May 14, 2020 / 1:13 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Zealand Pharma Q1 Operating Loss Widens To DKK 177.2 Mln

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May 14 (Reuters) - Zealand Pharma A/S:

* ZEALAND PHARMA FILES NEW DRUG APPLICATION WITH U.S. FDA FOR DASIGLUCAGON HYPOPAL® RESCUE PEN, SECURES DKK 137 MILLION IN ADDITIONAL INVESTMENT, AND ACCELERATES READINESS OF U.S. COMMERCIAL OPERATIONS: INTERIM REPORT FOR Q1 2020

* ZEALAND PHARMA FILES NEW DRUG APPLICATION WITH U.S. FDA FOR DASIGLUCAGON HYPOPAL® RESCUE PEN, SECURES DKK 137 MILLION IN ADDITIONAL INVESTMENT, AND ACCELERATES READINESS OF U.S. COMMERCIAL OPERATIONS: INTERIM REPORT FOR Q1 2020

* Q1 OPERATING LOSS DKK 177.2 MILLION VERSUS LOSS DKK 135.8 MILLION YEAR AGO

* Q1 REVENUE DKK 12.4 MILLION VERSUS DKK 0.0 MILLION YEAR AGO

* OPERATING EXPENSES IN 2020 ARE EXPECTED TO BE WITHIN RANGE OF DKK 950-1,000 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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